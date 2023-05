Alluvione | le 3 cose che non vi dicono i catastrofisti del clima

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il giornale che oggi mi ha fatto godere come un riccio è senza dubbio il Foglio dove Giuliano Ferrara, Ermes Antonucci e Franco Prodi fanno un culo così ai fanaticitisti. Ferrara, in maniera colta ed intelligente, smaschera la gigantesca confusione che si fa tra meteorologia etologia. Sebbene siano due discipline correlate, queste differiscono per il periodo di tempo preso in considerazione. La meteorologia si concentra sull’analisi e sulla previsione delle condizioni atmosferiche a breve termine, che generalmente variano da poche ore ed è infatti spesso associata alle previsioni del tempo quotidiane che sentiamo nei bollettini meteorologici. D’altra parte, latologia si concentra sull’analisi dei dati meteorologici a lungo termine per identificare modelli, tendenze e variazionitiche su scala più ...