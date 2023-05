Alluvione in Romagna | l' appello disperato dell' allevatore | ' Aiutatemi a salvare i miei 3mila maiali'

L'che ha messo in ginocchio l' Emilia -rischia di distruggere anche tante aziende agricole e allevamenti. E' questa la triste prospettiva che potrebbe dover affrontare l'azienda ...Il blocco di mutui e tasse per le popolazioni colpite dall', il riconoscimento dello stato di calamita per l'Emiliae soprattutto stanziamenti economici. Queste le prime misure che il ministro dell'Ambiente Picchetto Fratin, oggi in visita ...Sono tutte della provincia di Ravenna le ultime 5 vittime accertate oggi che fanno salire a 13 le persone morte in questache da tre giorni non dà tregua all'Emilia, si aggiunge anche l'uomo nel bolognese colpito ieri da un malore. Nel Comune di S. Agata sul Santerno i soccorritori hanno trovato un ...

Alluvione Emilia-Romagna, un allevatore a Lugo: aiutatemi a salvare i miei maiali Sky Tg24

Le piogge ininterrotte che dalla notte tra lunedì e martedì sono proseguite fino ad ora su Emilia Romagna e Marche , i danni causati dalle inondazioni, non si può quindi… Leggi ...Si rimette in moto l’iniziativa benefica, promossa dal «Corriere della Sera» e da TgLa7, a pochi giorni dalla devastante alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e ha provocato, sino a oggi, 13 vitti ...