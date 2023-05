Alluvione in Romagna | i morti sono 13 10mila gli sfollati Ora scatta il pericolo frane Danni per almeno 3 miliardi

(Di giovedì 18 maggio 2023) La triste contabilità non si ferma:diventate tredici le vittime dell'in. E salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circagli. E 34mila le famiglie senza elettricità. E non è finita:l'allarme. Ma qui la gente non si arrende e comincia già a ripulire, a tirar fuori la roba dal fango.scene già viste a Firenze, per l'del '66. Scene che si ripetono dopo ogni disastro ambientale.

Un fondo per i danni dell'in Emilia -in sostegno del mondo della scuola e dei ragazzi. Lo ha annunciato Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. 'Nel prossimo Consiglio dei Ministri ...La scelta è arrivata anche in virtù della difficile situazione in Emilia -, a causa del ... fatta eccezione 'per i territori e le direttrici colpiti dalla disastrosadi questi giorni'.... meccanico 27enne della Red Bull, che ha recentemente condiviso sui propri social due immagini che fanno sarcasmo inutile sulla tragedia delle alluvioni che ha flagellato l'Emilia -. Le ...

Alluvione Emilia-Romagna, un allevatore a Lugo: aiutatemi a salvare i miei maiali Sky Tg24

Una strage. E’ salito a 13 il bilancio delle vittime dell’emergenza maltempo che da giorni sta colpendo l’Emilia Romagna e i dispersi sono ancora decine.Faenza, gli sfollati a Fanpage.it: “Abbiamo gridato dalla terrazza fin quando non è arrivato qualcuno” Le voci raccolte da Fanpage.it al centro di prima accoglienza di Faenza allestito nel palazzetto ...