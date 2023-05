Alluvione in Romagna | i morti sono 11 Trovati i corpi di 2 agricoltori | marito e moglie | in una casa a Russi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Salgono a 11 iper l'in. Altri 2di 73 e 71 amni -statipivi di vita, per annegamento o anche per folgorazione, nella lorodel comune di, in provincia di Ravenna, invaso dall'acqua

Si aggrava il bilancio dell'in Emilia -. Tredici le vittime. Salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati. Sono 34mila le utenze senza elettricità. Boccia: "E' un'emergenza nazionale, serve un ...Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull'emergenza: sarà deliberato lo stato di calamità. Bonaccini: danni per qualche miliardo. Anche per la giornata ...... arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), in cui esprime vicinanza e preghiera per le popolazioni colpite dall'in Emilia -. Il card. Zuppi, ...

Meteo Cronaca Diretta: ancora Gravi ALLUVIONI in Emilia Romagna, altre Vittime e Dispersi; gli aggiornamenti iLMeteo.it

La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell'alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna.Ogni anno le alluvioni mettono a rischio un patrimonio abitativo in Italia dal valore di 1000 miliardi di euro con danni quantificabili per 3 miliardi di euro. (ANSA) ...