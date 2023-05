Alluvione in Emilia-Romagna - Situazione ancora difficile per strade e autostrade

(Di giovedì 18 maggio 2023) La drammaticaincontinua ad avere effetti sulla viabilità che anche oggi si dimostra. Sull'Autostrada del Sole uno smottamento, registrato tra Sasso Marconi e il bivio tra l'A1 e la Variante di Valico (quindi sul lato bolognese dell'Appennino) ha creato da questa mattina lunghissime code, che hanno raggiunto una quindicina di chilometri prima di iniziare a smaltirsi. Per ridurre la pressione sul nodo bolognese, Autoper l'Italia ha imposto ai mezzi pesanti (oltre le 7,5 tonnellate) di utilizzare l'Autostrada A15 da Parma a Spezia al posto dell'A1, causando però altre lunghe code in corrispondenza dell'intersezione tra le due arterie. La viabilità ordinaria. Anche l'Anas è impegnata nel garantire la maggiore transitabilità possibile sulle...

Le riprese dal drone di aree completamente allagate a Cesena, inRomagna, dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Regione. Gli acquazzoni hanno sommerso interi quartieri e terreni agricoli, più di 10.000 persone sono state evacuate dalle loro ......a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione- ... a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall', con una particolare ...... con l'allerta maltempo che riprenderà nel fine settimana spostandosi però in altre aree leggi anche Effetto Stau causa dell'inRomagna: cos'è e quali sono le zone a rischio in ...

Emilia Romagna, maltempo e alluvione: evacuazioni a Ravenna - la Repubblica La Repubblica

"Profondamente grati agli uomini e alle donne impegnati in queste ore nelle operazioni di soccorso per aiutare le popolazioni colpite dal forte maltempo, rischiando la propria vita per salvare quella ...Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, ha definito l’alluvione come un “nuovo terremoto”, proprio a pochi giorni dalla commemorazione del sisma del 2012. L’alluvione ha invaso le ...