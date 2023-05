Alluvione in Emilia-Romagna - Situazione ancora difficile per strade e autostrade

(Di giovedì 18 maggio 2023) La drammaticaincontinua ad avere effetti sulla viabilità che anche oggi si dimostra. Sull'Autostrada del Sole uno smottamento, registrato tra Sasso Marconi e il bivio tra l'A1 e la Variante di Valico (quindi sul lato bolognese dell'Appennino) ha creato da questa mattina lunghissime code, che hanno raggiunto una quindicina di chilometri prima di iniziare a smaltirsi. Per ridurre la pressione sul nodo bolognese, Autoper l'Italia ha imposto ai mezzi pesanti (oltre le 7,5 tonnellate) di utilizzare l'Autostrada A15 da Parma a Spezia al posto dell'A1, causando però altre lunghe code in corrispondenza dell'intersezione tra le due arterie. La viabilità ordinaria. Anche l'Anas è impegnata nel garantire la maggiore transitabilità possibile sulle...

Anche se potesse, Enrico Cangini, sindaco di Sarsina (Fc), non tornerebbe a casa. A causa dell', è ormai da due giorni nel suo ufficio a coordinare i soccorsi e gli aiuti per i quattromila abitanti del suo comune che diede i natali al commediografo latino Plauto. La strada che porta ...Così Paolo Chierici, ingegnere di Cesena residente nella zona di San Rocco, racconta a Tempi le ore drammatiche in cui l'che ha colpito l'- Romagna ha ingrossato il fiume Savio fino ...E le regioni più a rischio sono proprio l'- Romagna con quasi 3 milioni di abitanti, poi la Toscana con oltre 1 milione, la Campania con oltre 580mila, il Veneto con 575mila, la Lombardia con ...

Vale anche la pena ricordare che l'indice di rischio idrogeologico medio dell'Emilia-Romagna supera il 2% ed è relativamente ... erano preparati all'impatto di questi eventi Se una grande alluvione ...Nuove adesioni dopo quelle di Cremonini, de Il Volo e del fondatore di Yoox, Marchetti. Il senatore: "Donerò lo stipendio di un mese". Ma sono tante anche le piccole sottoscrizioni.