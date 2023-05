Alluvione in Emilia Romagna | si aggrava il tragico bilancio | 14 morti

Si aggrava il bilancio dell'in- Romagna. Tredici le vittime. Salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati. Sono 34mila le utenze senza elettricità. Boccia: "E' un'emergenza nazionale, serve un ...Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull'emergenza: sarà deliberato lo stato di calamità. Bonaccini: danni per qualche miliardo. Anche per la giornata ...Matteo Maria Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), in cui esprime vicinanza e preghiera per le popolazioni colpite dall'in- ...

Morti nell'alluvione in Emilia Romagna: 15 vittime, una donna trascinata dall'acqua per 15 chilometri il Resto del Carlino

La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell'alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna.L'Emilia Romagna piange le vittime dell'alluvione che ha colpito il territorio, mentre i soccorritori continuano le ricerche dei dispersi e allo stesso tempo lavorano per mettere in salvo chi è ancora ...