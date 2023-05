Alluvione in Emilia-Romagna | si aggrava il bilancio dei morti Oltre 13mila sfollati

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Arrivati al terzo giorno dell'che ha colpito l', siildei: sono 9 le vittime accertate.le persone allontanate dalle loro case. Anche oggi si prevede uno stato d'allerta, in particolare per tutti i fiumi delle province di Forli-Cesena e di Ravenna. Proprio nel ravennate, nella notte ci sono stati nuovi allagamenti ed è scattato l'allarme per far salire la popolazione ai piani superiori,che un ordine di evacuazione. "In tantissimi ci segnalate la mancanza di energia elettrica in numerose vie e aree della città. Siamo costantemente in contatto con il gestore per accelerare il ripristino di contatori e quadri elettrici", ha detto il sindaco di Forlì Gian Luca Zanattini, ...