Alluvione in Emilia Romagna | marito e moglie trovati morti nella casa allagata | sale a 11 il bilancio delle vittime

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oggi 18 maggio siamo al terzo giorno di fila con esondazione dei fiumi in: 35 le città tra lae il Bolognese finite sott'acqua, 60 i paesi che presentano frane - anche importanti - tra Reggioe Rimini, 400 le strade distrutte o interrotte. Chi sono i...

Emilia Romagna, maltempo e alluvione: evacuazioni a Ravenna - la Repubblica La Repubblica

Intervista a Graziano Delrio, senatore del Partito democratico ed ex ministro delle Infrastrutture, che lavorò nel 2014 a un piano di prevenzione ...Caritas Ambrosiana intensifica gli aiuti, avviati da una settimana, per le popolazioni di Emilia Romagna e Marche. Inviate brande, coperte, macchine per asciugare gli edifici.