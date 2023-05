Alluvione in Emilia-Romagna | Ferrari dona un milione di euro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il cavallino rampante di Maranelloundia favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione, aderendo alla raccolta fondi regionale. I fondi saranno impiegati a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall’, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico.

... dopo 7 anni, ma in mezzo al disastro causato dalle alluvioni in- Romagna. La città è stata ... devastata dall': "Mi dispiace se qualcuno può aver pensato che Ferrara sia rimasta ......dell'di questi giorni. Volevo iniziare così" inizia cosi la conferenza stampa del tecnico del Bologna Thiago Motta. Come riportato da Tuttomercatoweb, il tecnico della squadra dell'...Antonella Clerici, la commozione per l'in- Romagna. Nella puntata odierna 18 maggio di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha accolto il pubblico sulle note di Romagna mia , ...

Emilia Romagna, maltempo e alluvione: Ravenna, ancora evacuazioni. Bonaccini: "Danni per miliardi". In A1 code di ... La Repubblica

E' possibile richiedere alla banche la sospensione per 12 mesi delle rate mutui di privati e imprese per le province alluvionate dell'Emilia Romagna ...Bologna, 18 mag. (Adnkronos) – Confermata per domani, venerdì 19 maggio, l’allerta rossa in Emilia Romagna in particolare per criticità idrauliche sulle pianura e collina bolognese; su bassa collina, ...