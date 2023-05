Alluvione in Emilia Romagna | ancora allerta rossa Sono 9 le vittime Il 23 Cdm sull' emergenza

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nella notte nuovi allagamenti in, in particolare nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canaleno-romagnolo e tutta la rete secondaria dei canali consortili,...

...gadget del momento I super umani sono al centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'in...... la pianura bolognese e modenese, le colline montane dell'centrale e bolognese. Allerta ... L'ha devastato intere città. Sono stati 23 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le ...Dopo l'inRomagna , l'ennesima nel Paese, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci annuncia un provvedimento in accordo con altri ministeri che entro la prima metà del ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Situazione d’emergenza in queste ultime ore in Emilia Romagna, vista l’alluvione che sta incessantemente colpendo la regione, che in questo fine settimana ospiterà il campionato… Leggi ...– Fiumi esondati: è questa la grande preoccupazione per gli abitanti dell’Emilia Romagna già dalla giornata di ieri, e non solo le piogge, che si prevede siano in esaurimento… Leggi ...