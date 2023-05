Alluvione in Emilia-Romagna | a Forlì le persone spalano le strade dal fango – Video

(Di giovedì 18 maggio 2023) A, il giorno dopo l’che ha colpito l’, lesono scese in strada per spalare ilrimasto dalle esondazioni che hanno coinvolto la città. La situazione è “critica malgrado la tregua meteo. Ci sono allagamenti dovuti agli straripamenti dei canalino-romagnoli e di alcuni scoli cittadini. Martedì notte è stato drammatico con i nostri tre fiumi che hanno raggiunto, in contemporanea, il livello massimo di piena della loro storia. La furia enorme ha travolto tutto e tutti: alcuni nostri quartieri sono sommersi da metri d’acqua” ha detto il sindaco Gian Luca Zattini al Corriere della Sera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non è maltempo, non è la bestia domestica del maltempo. Ma è in Emilia Romagna alluvione, qualcosa che non si domina.Oggi non sono previste forti precipitazioni, ma è confermata l'allerta per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna, la pianura bolognese e ...