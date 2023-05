Alluvione in Emilia Romagna | 9 vittime | 20mila evacuati Allerta rossa anche oggi | sarà dichiarato lo stato di calamità

(Di giovedì 18 maggio 2023) Bologna, 18 mag – Piogge incessanti, intere città e paesi devastati, oltre 20 fiumi esondati. Una catastrofe sempre più drammatica e il maltempo che continua a infierire sull’. Il bilancio delledell’è salito a 9, alcune persone risultano disperse. Circale persone evacuate in tutta la regione, con intere strutture allagate.confermataper. Le scuole resteranno chiuse, con la viabilità fortemente compromessa. Mentre in Toscana, Marche e Lombardia resta l’arancione. Il ministro Pichetto: “Il governo dichiareràdi” Insi contano inoltre 280 frane e più ...

...05:54 Il ministro Pichetto: "Presto lo stato di calamità" Al Consiglio dei ministri di martedì 23 maggio 'verrà deliberato lo stato di calamità' per le zone colpite dall'inRomagna e ...Province e comuni della regione hanno avviato campagne di raccolta fondi e diffuso indicazioni per chi vorrebbe dare una ...Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ai microfoni di 'Radio Anch'io' su Rai Radio1 parlando dell'in- Romagna. "Serve una risposta per evitare guai di ...

Emilia Romagna. maltempo e alluvione: allerta meteo anche oggi La Repubblica

L’ondata di maltempo che ha fatto 9 morti in Emilia-Romagna non si arresta: l’allerta rossa continua a essere in vigore anche oggi in Romagna. Il livello di quasi tutti i fiumi continua infatti a ...La foto del carabiniere con un anziano sulle spalle, mentre lo trasporta a nuoto dopo averlo soccorso in una zona colpita dall’alluvione in Emilia Romagna. L’immagine del salvataggio, scattata per ...