Alluvione in Emilia Romagna | 9 morti e migliaia di sfollati Tutti gli aggiornamenti in diretta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sono 21 i fiumi esondati in 35 città tra lae il Bolognese, 48 i paesi che presentano frane - anche importanti - tra Reggioe Rimini. Salgono a 8 iaccertati: 6 in provincia di Forlì-Cesena, uno a Bologna e un uomo nel Ravennate, mentre risultano ancora alcune persone...

L'in- Romagna costringe a fare i conti. E così si scopre che tra 'Italia Sicura' e Pnrr ci sono otto miliardi di fondi anti - dissesto da spendere entro il 2026. Ma nessuno lo fa. ...Nove morti, 40 mila sfollati, 41 comuni colpiti e 23 fiumi esondati: è il bilancio ancora provvisorio dell'che ha colpito l'- Romagna. 300 millimetri di pioggia caduti in 48 ore lasciano 50 mila cittadini ancora senza corrente elettrica. A causa di una quantità di pioggia mai vista, che in ...

Un'emergenza maltempo senza precedenti quella affrontata nelle ultime ore dall'Emilia-Romagna. Da Cesena arrivano immagini drammatiche delle conseguenze dell'alluvione: l'acqua ha letteralmente invaso ...Le ferite sono evidenti. Il paesaggio è un’immensa palude. Dalla Cava al Ronco una laguna sommerge, a sud e a nord della via Emilia, campi e strade. Centinaia di case stanno in bilico sull’acqua che ...