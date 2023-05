Alluvione in Emilia | i soccorritori bergamaschi | «Bimbi e anziani bloccati | le vie sono fiumi»

Ennesimo cedimento di un argine . Ormai non si contano più quelli crollati nel corso della drammaticadel 16, 17 e 18 maggio in- Romagna. Qui siamo a Sant'Agata sul Santerno . Il fiume ha eroso anche la sponda su cui passa la linea ferroviaria. Ora parte dei binari è sospesa nel ...Continua l'emergenza in- Romagna. Al confine tra Ca' di Lugo e San Lorenzo l'argine del Santerno è crollato. La forza dell'acqua, in questo punto, è stata tale da far crollare una porzione di una casa e ha travolto ...... intervistato da Maurizio Crosetti per Repubblica , parla di calcio e di Champions League e racconta la sua paura per l'che ha colpito la sua regione, l'Romagna: 'L'altra sera stavo ...

Morti nell'alluvione in Emilia Romagna: 15 vittime, una donna trascinata dall'acqua per 15 chilometri il Resto del Carlino

Si aggrava il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Una coppia è stata trovata oggi morta in casa a Russi, nel ravennate, portando a 11 il numero delle persone che han ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Bologna oggi non piove. Ma chi ha provocato questo disastro Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato”. A scriverlo su Twit ...