Alluvione in Emilia | anche il pilota di Formula 1 Youki Tsunoda spala fango a Faenza

(Di giovedì 18 maggio 2023) E' stato immortalato mentre con una pala in mano tirava via ildalle strade di, città in cui vive. Ilgiapponese di1 Yuki, insieme ai membri della sua squadra ...

Si tratta in particolare dei responsabili Organizzazione ed Enti Locali, Igor Taruffi e Davide Baruffi, entrambi esponenti della Giunta regionale dell'- Romagna . Solo dopo la riunione, ed ...E' stato immortalato mentre con una pala in mano tirava via il fango dalle strade di Faenza, città in cui vive. Il pilota giapponese di Formula 1 Yuki Tsunoda, insieme ai membri della sua squadra ......nel giorno in cui si contano i danni e le vittime del nubifragio che ha colpito l'- Romagna. ... "E questo tanto più nel momento in cui sono impegnate nella gestione dell'anche risorse ...

Alluvione Emilia Romagna: altri cinque morti, le vittime salgono a 13. Ravenna, ancora evacuazioni causa maltempo ... La Repubblica

La polizia continua a mettetr in salvo gli alluvionati dell'Emilia-Romagna. Un video diffuso dalle forze dell'ordine mostra il viaggio in elicottero di alcune delle persone soccorse… Leggi ...Dove l’acqua è ancora alta due metri e tiene segregati in casa gli alluvionati di Cesena e Forlì, lavorano senza sosta i vigili del fuoco che… Leggi ...