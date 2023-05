Alluvione | il racconto del cuoco che ha salvato il bambino e sua madre a Cesena | «L’ho tenuto stretto tra le mie braccia»

(Di giovedì 18 maggio 2023) «Non c’era tempo da perdere e sono andato. Il piccolo era un po’ impaurito, ma si mostrava apparentemente tranquillo. Gli ho chiesto: “Come stai, tutto bene?”. E lui mi ha fatto sì con la testa e mi ha sorriso». Dorde Panic,di Belgrado, racconta al Corriere della Sera come hauna mamma intrappolata nel fango con il figlio di tre anni nell’che ha travolto l’Emilia-Romagna, precisamente a. Le immagini del salvataggio hanno fatto il giro della rete., esonda il Savio: residenti salvano una donna e una bambina, nuotando nella strada allagata ##savio ##localteam pic.twitter.com/ZQYDNxbf05— Local Team (@localteamtv) May 16, 2023 Lo chef, assieme a un gruppo di altre persone, è stato il primo a prendere in braccio ...

In diretta a Radio Alfa, il suo drammaticoAscolta testimonianza maltempo Il file audio ( podcast ) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà ......sui migliori gadget del momento I super umani sono al centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'in ...Dorde Panic, cuoco di Belgrado, racconta al Corriere della Sera come ha salvato una mamma intrappolata nel fango con il figlio di tre anni nell'che ha travolto l'Emilia - Romagna , ...

Alluvione in Emilia Romagna, il racconto dalle città Today.it

Oltre 20mila gli sfollati, incalcolabili i danni economici. Sul sito di VITA stiamo raccogliendo le testimonianze delle realtà del Terzo settore che lavorano nelle zone più colpite dall’alluvione ed a ...«Tre minuti dall’esondazione, l’acqua ha portato via le auto. E dieci minuti dopo, avevo l’acqua in casa» la testimonianza di un cittadino di Cesena che racconta i momenti più drammatici dell’alluvion ...