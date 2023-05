Alluvione Emilia-Romagna | un allevatore a Lugo | aiutatemi a salvare i miei maiali

(Di giovedì 18 maggio 2023) L'rischia di distruggere tante aziende agricole e allevamenti. La "Benfenati" di, in zona Zagonara, chiede aiuto: "All'interno delle nostre stalle abbiamo almeno un metro d'acqua, avremmo bisogno di un allevamento d'appoggio per spostare almeno i piccoli di maiale e cercare di salvarli"

Ci accusano di fare sciacallaggio ma da qualcuno avremmo pur imparato, no Però in realtà noi non abbiamo fatto sciacallaggio, noi semplicemente abbiamo detto che l'Romagna, che ha sempre ......saranno inRomagna. Se la faranno tra di loro e ci manderanno un comunicato', dice Calenda provocando la risposta tesa di Paita. 'Trovo abbastanza cinico che si citi la questione...Forlì, 18 maggio 2023 I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo con l'elicottero un'anziana bloccata nella propria abitazione a Forlì, in via Bologna. Ecco le immagini. / Vigilfuoco Tv

Alluvione Emilia Romagna: altri cinque morti, le vittime salgono a 13. Ravenna, ancora evacuazioni causa maltempo ... La Repubblica

BOLOGNA - Il Bologna, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, si è detto "vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulla nostra regione" e ha annunciato di aderir ...Anche la Protezione civile di Grosseto è stata impegnata in prima linea nell’assistenza alle persone coinvolte dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Le piogge violente e incessanti hanno ...