Alluvione Emilia-Romagna | trovati altri 2 morti Le vittime salgono a 11 DIRETTA

(Di giovedì 18 maggio 2023) Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull’emergenza: sarà deliberato lo stato di calamità. Bonaccini: danni per qualche miliardo. Anche per la giornata di oggi resta allerta rossa nella regione, con scuole chiuse fra Cesena e Bologna. Arancione in Lombardia, Marche e Toscana

AGI - Papa Francesco ha espresso 'i suoi sentimenti di viva partecipazione per l' impressionante disastro che ha colpito' l'Romagna . In un telegramma di cordoglio per le vittime del violento nubifragio, inviato - a nome del Santo Padre - dal Sostituto per gli Affari Generali, monsignor Edgar Pena Parra, al ...Si aggrava il bilancio dell'in- Romagna. Due agricoltori - marito e moglie di 73 e 71 anni - sono stati trovati morti nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate, nelle scorse ore invaso dall'acqua. ...Aumenta il numero dei Comuni colpiti dall'in- Romagna. Sono al momento 42, come spiega la vicepresidente della Regione Irene Priolo questa mattina in conferenza stampa insieme al governatore Stefano Bonaccini e al ministro ...

Alluvione Emilia-Romagna: Lugo e Cervia allagate, evacuazioni a Ravenna. 34mila case senza luce. Bonaccini ... Il Fatto Quotidiano

La FLC Cgil solleva, con l’occasione, la necessità di misure urgenti per gli alunni e il personale scolastico delle zone dell’Emilia Romagna colpite dal disastro climatico. Questioni centrali sul pers ...Caritas Ambrosiana intensifica gli aiuti, avviati da una settimana, per le popolazioni di Emilia Romagna e Marche. Inviate brande, coperte, macchine per asciugare gli edifici.