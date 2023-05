Alluvione Emilia Romagna | triste bilancio | 9 morti e 10mila sfollati Ancora allerta rossa e scuole chiuse

In arrivo 20 milioni per la ricostruzione. Meloni: "Faremo il possibile". Mattarella: "Vicino alla ...Da Imola fino a Forlì, viaggio nei comuni isolati senza elettricità e telefono: "Siamo intrappolati in casa, portateci sacchi di ...È accaduto con l'in- Romagna del 2014. Difficile trovare dati certi sugli istrici, magari può valere per un argine o un piccolo territorio e non per quello vicino. Ma anche se ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Castrocaro (Forlì), 18 maggio 2023 – “Al sicuro e sorridenti": un’immagine che regala speranza. Sono queste le parole che accompagnano la fotografia scattata a bordo dell’elicottero Drago 150 di ...A causa dell’emergenza maltempo in corso in Emilia Romagna, che interessa tra l’altro il ... Molti i tifernati che si trovavano in questi giorni nella zona colpita dall’alluvione per motivi di studio ...