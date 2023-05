Alluvione Emilia-Romagna | tra gli sfollati nel palasport di Budrio | “Quando tutto sarà finito ci trasferiremo | vogliamo una vita serena”

(Di giovedì 18 maggio 2023) “torneremo ad aprire la porta di casa non so se avremo ancora lacrime da versare”. Rossano Marangon ha 75 anni e ha dormito neldi, nel Bolognese, dove l’amministrazione comunale ha allestito un punto di accoglienza per le persone sfollate in seguito all’esondazione del fiume Idice, che ha causato il crollo del Ponte della Motta e la rottura di uno degli argini. Sono centinaia le persone solamente nel budriese che hanno dovuto abbandonare le case per sfuggire all’che si è riversata nella campagna e nelle strade. Chi non ha trovato riparo da parenti o amici è stato portato al palazzetto comunale, dove i volontari hanno messo a disposizione pasti caldi, coperte e vestiti. Quelli che prima erano i corridoi e gli spogliatoi ora sono dormitori con decine di brandine. I rifugiati a ...

Tra il 2015 e il 2022, la Regione- Romagna - secondo quanto scrive oggi il Quotidiano ... La loro utilità è stata testata nell'dell'inizio di maggio quando si sono riempite le ...La parte dell'- Romagna più colpita (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE) dalle inondazioni sarà in allerta rossa ... verde, gialla, arancione e rossa L'che ha colpito le Marche nella serata ...Registrazione video di "Le dichiarazioni del ministro Nello Musumeci sull'inRomagna e Marche", registrato a Roma giovedì 18 maggio 2023 alle 16:04. Sono intervenuti: Nello Musumeci (ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare).

Alluvione Emilia Romagna: altri cinque morti, le vittime salgono a 14. Ravenna, ancora evacuazioni causa maltempo ... La Repubblica

Nelle Marche abbiamo avuto grandi criticità in provincia di Pesaro e anche nella nostra vallata, Senigallia in primis, il territorio -soprattutto a livello di reticoli minori- ha sofferto molto, crean ...“Continua anche in queste ore l’impegno profuso dalla Protezione civile lombarda per l’alluvione in Emilia-Romagna, una tragedia che ci colpisce e ci tocca tutti da vicino. Tra le giornate di ieri e ...