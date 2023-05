Alluvione Emilia-Romagna | situazione delle autostrade | A14 chiusa in 2 punti | code sull' A1

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 18 maggio 2023) Continuano i disagi nellee le operazioni per rendere la viabilità possibile nelle aree colpite dall'emergenza maltempo che sta colpendo l’Italia centro-settentrionale, in articolare l'. Lungo la A14, in direzione di Bologna, è stato chiuso il tratto tra Cesena Nord e Faenza e quello tra la diramazione per Ravenna e Forlì per chi viaggia verso Ancona. Permane in direzione Nord per tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t, tranne quelli di emergenza del sistema di Protezione Civile, l’uscita obbligatoria al casello di Ancona nord, per poi percorrere la strada statale 76 con direzione Fabriano/Perugia (IN, SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA).