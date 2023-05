Alluvione Emilia Romagna | Rescue project da Ostia a Forlì | “Salvate 200 persone” – Video

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Siamo partiti dacon una squadra di 16, qui aabbiamo salvato 200portandole via dalle proprie abitazioni perché senza corrente elettrica e con il rischio di difficoltà nel fargli poi avere i viveri”. Lo spiega all’Adnkronos Fabio De Vita, presidente del nucleo di soccorso acquaticoLazio, arrivato dal litorale romano nella martoriataper portare in salvo quanti ancora sono intrappolati in casa e dare soccorso agli sfollati. “La maggior parte li abbiamo portati al Palafiera, dove è stato allestito il centro di accoglienza – continua – ma sono tanti quelli che ancora non vogliono lasciare la propria abitazione”. “La passione per la nostra attività e un soccorso ...

Altre cinque vittime per l'in- Romagna. giovedì sono così arrivati ad almeno 13 morti per l'ondata di pioggia e fango che ha travolto le province di Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna: i dispersi non sono stati ...L'che ha messo in ginocchio l'- Romagna rischia di distruggere anche tante aziende agricole e allevamenti. E' questa la triste prospettiva che potrebbe dover affrontare l'azienda ...Mano tesa al governo dalla segretaria del pd schlein che oggi ha convocato la segreteria proprio per parlare dell'inSchelin: "Siamo pronti a dare una mano... Non è tempo di ...

Alluvione Emilia-Romagna, le vittime salgono a 13. Oltre 10mila sfollati. DIRETTA Sky Tg24

Si rimette in moto l’iniziativa benefica, promossa dal «Corriere della Sera» e da TgLa7, a pochi giorni dalla devastante alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e ha provocato, sino a oggi, 13 vitti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...