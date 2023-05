Alluvione Emilia-Romagna | per l' assessore all' Ambiente di Forlì sono migliaia gli sfollati

...in Senato mi sono fermato con alcuni colleghi a commentare le immagini della devastante... oltre diecimila sfollati e danni ingenti su quasi tutta la Romagna ma anche ine nelle Marche ...Antonello Fiore , geologo e presidente della Società italiana di geologia ambientale, continua a guardare le immagini dell'in- Romagna. Quegli argini rotti, quei fiumi d'acqua che ...Leggi ancheRomagna, anche oggi allerta rossa e scuole chiuseRomagna, Cdm su emergenza 23 maggio. Piantedosi: "Pronti a decreto" MaltempoRomagna, annullato ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Tutti i fiumi esondati, 24 comuni allagati. Si fa sempre più drammatica, col passare delle ore, la situazione in Emilia-Romagna. In molte città, da Cesena a Ravenna, da Forlì a Faenza, proseguono con ...dovuto alle fortissime piogge che stanno mettendo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Al fine di preservare la percorribilità del tratto in direzione sud «è stato pertanto necessario attivare una corsia in ...