Alluvione Emilia-Romagna | manifattura colpita | le aziende ferme e quelle che provano a ripartire

(Di giovedì 18 maggio 2023) «È un disastro – ammette Roberto Bozzi, presidente di Confindustria, che comprende proprio le tre province più colpite dalle piogge e dalle esondazioni di questi giorni –. La maggior parte degli imprenditori non sa nemmeno in quali condizioni siano i propri stabilimenti, perché non sono riusciti a raggiungerli»

Un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione che sta investendo il territorio dell’Emilia-Romagna in queste settimane. Lo ha deliberato il ...L a Ferrari ha deciso di devolvere un milione di euro a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo alla raccolta fondi regionale pe ...