Alluvione Emilia-Romagna | le vittime salgono a 13 Riaperto tratto A14 Bonaccini | ?danni per qualche miliardo

Presenti il Presidente dell'- Romagna Stefano Bonaccini e il vicepresidente Irene Priolo, ... rinnovando la solidarietà del governo ai familiari delle vittime dell'e alle popolazioni ...La terribileche ha colpito vaste zone dell'Romagna ha risparmiato l'area di Rimini danni ci sono stati soltanto sulle spiagge anche se ha reso problematiche le comunicazioni ...Attualmente i Comuni coinvolti nell'sono 42. "Confermiamo 10 mila sfollati, di cui 2.600 si trovano nelle palestre", ha dichiarato la vicepresidente della regione- Romagna, Irene ...

Morti nell'alluvione in Emilia Romagna: 15 vittime, una donna trascinata dall'acqua per 15 chilometri il Resto del Carlino

Croce rossa di Varese annulla il Villaggio C.R.I per raggiungere le persone in difficoltà in Emilia Romagna a causa dell’alluvione che ha colpito l’intera regione. Negli ultimi giorni il maltempo non ...(AGI - Agenzia Italia) I comuni colpiti dall'alluvione sono 41 e circa 20mila gli sfollati soprattutto dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. L'Emilia Romagna è stata sconvolta ieri dalle ...