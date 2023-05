Alluvione Emilia Romagna | il climatologo Gozzini | “Il cambiamento climatico c’entra | ma adesso dobbiamo essere concreti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) La tragedia che ha colpito l’ha sconvolto l’Italia, il bilancio delle vittime causate dalle alluvioni è arrivato a 9, migliaia sono gli sfollati e gli evacuati, oltre a un numero ancora non definito di dispersi. La pioggia ha fatto danni su intere città e paesi. I fiumi esondati sono stati oltre 20, 280 le frane, 400 strade interrotte. I comuni colpiti, come riporta il bilancio di SkyTg24, sono 41, e 20mila gli sfollati tra i comuni in provincia di Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna. I soccorsi non si sono mai fermati, anche durante la notte si è lavorato incessantemente per salvare vite e soccorrere. Nella regione c’è ancora allerta rossa, e il bilancio spaventoso. Quando si tratta di queste tragedie, è inevitabile parlare di responsabilità, di capire cos’è accaduto, se si poteva evitare. Ma quando si parla di Natura che reagisce all’uomo, ...