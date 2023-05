Alluvione Emilia-Romagna | i sub della Guardia Costiera costretti a nuotare tra i mobili durante i sopralluoghi nelle abitazioni allagate

(Di giovedì 18 maggio 2023) Laper il dipartimentoProtezione Civile è impegnata in queste oreattività di soccorso per popolazioni alluvionate dell’. I 3 team di operatori subacqueiprovenienti da San Benedetto del Tronto e Genova, che stanno operando in queste ore, hanno tratto in salvo 28 persone e diversi animali. I sub stanno provvedendo anche alla distribuzione di viveri e medicinali urgenti salvavita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante una conferenza stampa per fare il punto sul maltempo in- Romagna. "So tratta - ha ......colpiti dalla disastrosadi questi giorni". Anche Cub Trasporti conferma lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del trasporto aereo, ricordando che "già da ieri gli aeroporti dell'...Forlì. Via Palecano. Dopo l'. I volontari per darsi forza cantano 'Romagna mia'.

Alluvione Emilia Romagna: altri cinque morti, le vittime salgono a 13. Ravenna, ancora evacuazioni causa maltempo ... La Repubblica

Un uomo, ritrovato cadavere, si era chiuso in casa e sembra che non sia voluto andare via al sopraggiungere delle acque.NordEst – Nelle zone colpite sono stati 10mila gli sfollati e 34mila senza elettricità. Prorogata l’allerta rossa. Bonaccini: “Un miliardo di danni due settimane fa, pensate quanto cresceranno”. Si ag ...