Alluvione Emilia Romagna | i sopralluoghi dei sub della Guardia Costiera nelle abitazioni allagate

(Di giovedì 18 maggio 2023) Laper il dipartimentoProtezione Civile è impegnata in queste oreattività di soccorso per popolazioni alluvionate dell’. I 3 team di operatori subacqueiprovenienti da San Benedetto del Tronto e Genova, che stanno operando in queste ore, hanno tratto in salvo 28 persone e diversi animali. I sub stanno provvedendo anche alla distribuzione di viveri e medicinali urgenti salvavita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Romagna nel fango. Ci sono 9 morti e 10mila sfollati, con 42 comuni coinvolti. A quanto ... anticipiamo le posizioni della segretaria dem sull'e i rimedi al dissesto idrogeologico. Dopo ...Oltre 7000 le richieste di aiuto giunte al 112 della Legione carabinieriRomagna, che hanno ...fronte ai primi interventi a favore delle scuole che si trovano nelle aree colpite dall', ...Altre cinque vittime per l'in- Romagna. giovedì sono così arrivati ad almeno 13 morti per l'ondata di pioggia e fango che ha travolto le province di Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna: i dispersi non sono stati ...

Sembrava quasi strano – conoscendo la bizzarria del personaggio – che non avesse ancora espresso una "sagace" opinione in merito alle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna. E invece Christian ...