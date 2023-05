Alluvione Emilia Romagna | grossa frana a Monterenzio nel Bolognese | colata di fango travolge case e auto Nessun ferito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unaporzione di un costone èta a, nel, in seguito alle piogge alluvionali cadute sull’. Ladiha interessato un complesso di abitazioni. Lo comunicano gli stessi pompieri, che hanno anche spiegato che le squadre hanno effettuato una evacuazione di 10 persone e che non ci sono feriti. Sul posto si trovano la Polizia Locale e gli operatori del 118. Inoltre, secondo quanto pubblicato dall’amministrazione comunale sul proprio sito, in località Mulino a Savazza il fiume Idice è fuoriuscito provocando un parziale allagamento della via Idice ed è stata allagata anche via Portola. Qui i Vigili del fuoco hanno evacuato, in via precauzionale, 12 famiglie della via Idice, ospitate temporaneamente nella ...