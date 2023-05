Alluvione Emilia-Romagna | Fontana solidale con i cittadini sui social Ma usa una foto del disastro marchigiano del settembre 2022

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Tutta l’Italia è al vostro fianco. Anche la Lombardia è presente per fare la sua parte ed aiutarvi. L’abbraccio simbolico da parte mia e di tutti i lombardi”. Il presidente della Regione Lombardia Attilioha offerto la sua solidarietà pratica e simbolica aino-romagnoli e marchigiani per l’. Per sostanziare il concetto, però, ha rispolverato una vecchiache nulla c’entra con il dramma vissuto in questi giorni dalle due popolazioni. Lo scatto postato daè infatti una delle immagini simboliche dell’che ha colpito le Marche nel. Ci sono due fidanzati che si baciano nel fango in una pausa delle fatiche per ripulire case e strade dalla melma che le ha invase. Scattata a ...

L'che ha messo in ginocchio l'- Romagna rischia di distruggere anche tante aziende agricole e allevamenti. E' questa la triste prospettiva che potrebbe dover affrontare l'azienda ...Mano tesa al governo dalla segretaria del pd schlein che oggi ha convocato la segreteria proprio per parlare dell'inSchelin: "Siamo pronti a dare una mano... Non è tempo di ...Sono tutte della provincia di Ravenna le ultime 5 vittime accertate oggi che fanno salire a 13 le persone morte in questache da tre giorni non dà tregua all'Romagna , si aggiunge anche l'uomo nel bolognese colpito ieri da un malore. Nel Comune di S. Agata sul Santerno i soccorritori hanno trovato un ...

Alluvione Emilia-Romagna, le vittime salgono a 13. Oltre 10mila sfollati. DIRETTA Sky Tg24

Si rimette in moto l’iniziativa benefica, promossa dal «Corriere della Sera» e da TgLa7, a pochi giorni dalla devastante alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e ha provocato, sino a oggi, 13 vitti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...