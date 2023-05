Alluvione Emilia Romagna | Bonaccini | “Dopo messa in sicurezza calcoleremo danni”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – ”Avevamo stimato circa un miliardo didue settimane fa, pensate adesso quanto cresceranno”. Così il presidente della Regione, Stefano, durante il punto stampa di aggiornamento sugli effetti del maltempo in. ”Sarà un lavoro gigantesco”, ha aggiunto sottolineando: “in” . ”Avete visto la vastità delle zone colpite, un’estensione che va da alcuni comuni del reggiano fino a tutta la, quasi 300 frane attive, oltre 400 strade distrutte o interrotte”, ha affermato ancoraaffermando: ”Oggi ci troviamo di fronte a un altro terremoto per vastità die per quantità di territori colpiti” ...