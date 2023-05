Alluvione Emilia Romagna | ancora vittime Prosegue l’allerta rossa

(Di giovedì 18 maggio 2023) Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono diverse migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull’emergenza: sarà deliberato lo stato di calamità. Bonaccini: danni per qualche miliardo. Scuolechiuse in diverse città

Si tratta in particolare dei responsabili Organizzazione ed Enti Locali, Igor Taruffi e Davide Baruffi, entrambi esponenti della Giunta regionale dell'- Romagna . Solo dopo la riunione, ed ...E' stato immortalato mentre con una pala in mano tirava via il fango dalle strade di Faenza, città in cui vive. Il pilota giapponese di Formula 1 Yuki Tsunoda, insieme ai membri della sua squadra ...18 mag 17:22Romagna: sale a 13 il bilancio vittime Sale a 13 il bilancio delle vittime del maltempo in- Romagna. La prefettura di Ravenna ha comunicato cinque vittime, che ...

Alluvione Emilia Romagna: altri cinque morti, le vittime salgono a 13. Ravenna, ancora evacuazioni causa maltempo ... La Repubblica

L'intervento a Controcorrente di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, una delle città colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna.«Martedì verrà deliberato lo stato di calamità per le zone colpite dall’alluvione. C’è il blocco di mutui e ... prevenzione in campo è l’invito a salire sui tetti «L’Emilia-Romagna è la regione a ...