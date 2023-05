Alluvione Emilia Romagna | anche oggi allerta rossa e scuole chiuse I morti sono 9 | oltre 10mila gli sfollati

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – Inconfermataperl’per il maltempo connella maggior parte delle città della regione mentreattese ulteriori precipitazioni intermittenti. 9 LE VITTIME DELL’L’che ha messo in ginocchio la regione ha fatto 9. Di questi sette vittimestate registrate nella provincia di Forlì-Cesena: tre a Cesena, una signora ritrovata sulla spiaggia di Cesenatico e un uomo e una coppia travolta dall’acqua in macchina e altre due vittime: un uomo nel Ravennate e uno del Bolognese. IN 4 GIORNI LA PIA DI UN ANNO Poteva essere un bilancio ben peggiore – ha ...

Cosa serve all'- Romagna 'Infrastrutture di difesa, specie nella bassa Romagna, per frenare ... Ci sono circa 360mila romani a rischio. Con Italia sicura mettemmo a gara opere per ......fa in media nel mese di maggio) è arrivata su un terreno già messo a dura prova dall'di ...l'autodromo di Imola dove nel fine settimana si sarebbe dovuto svolgere il Gran Premio dell'- ...Bonaccini: "- Romagna è ferita ma si rialzerà". F1 annulla il Gp di Imola

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Il maltempo in Emilia-Romagna sta esasperando il rischio di danni e incidenti nella Regione: i violenti temporali che stanno travolgendo la Regione hanno provocato una ingente frana nel comune di ...