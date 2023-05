Alluvione Emilia | Pichetto | “Dichiareremo lo stato di calamità”

L'ondata di maltempo continua a imperversare inRomagna. Anche la notte appena trascorsa non ha dato tregua alla popolazione che inizia a contare i danni dell'. Tante le aziende rimaste in ginocchio. 9 a oggi le vittime accertate ..."In due settimane ha piovuto come in quasi un anno, un fenomeno di questa portata non si era mai visto nel nostro Paese", dice Stefano ...- Romagna, maltempo e alluvioni: le news di oggi Un'Apocalisse di acqua e fango: diecimila ... "Il clima malato presenta il conto" Arrigo Sacchi: "Ecco come sono fuggito dall'" Chi sono ...

Maltempo, Emilia-Romagna sconvolta dall’alluvione. Ancora allerta rossa. DIRETTA Sky Tg24

RAVENNA. Nove morti e tredicimila evacuati. È pesante, "come quello di un terremoto", il bilancio della violenta alluvione che si è abbattuta negli ultimi giorni in Emilia Romagna. Anche se oggi non s ...Nelle ore in cui si contano i danni e si spera di ritrovare vivi i propri cari dati ancora per dispersi, sul web circolano storie di vita e di sopravvissuti al terribile dramma dell’alluvione dell’Emi ...