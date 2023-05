Alluvione Emilia | Bruce Springsteen sulla graticola per il live a Ferrara

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 maggio 2023) La decisione di non annullare il concerto di stasera rimbalza sui social estampa internazionalefiniscesocial per la decisione degli organizzatori di confermare il concerto che il boss terrà questa sera a. Mentre ormai tutto è pronto e nell’area cominciano ad arrivare i 50.000 spettatori attesi per il, parecchi cittadini si rivolgono su Twitter direttamente al rocker per criticare la scelta di confermare la data in una location che dista pochi km dalle zone dell’Romagna devastate dal maltempo. Tra questi la giornalista Tiziana Ferrario che twitta: “Adoroma davanti ai morti e ai paesi sommersi nel fango il concerto di ...