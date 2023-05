Alluvione | come un terremoto da Imola alle Marche | martedì Cdm straordinario

(Di giovedì 18 maggio 2023) In arrivo 20 milioni per la ricostruzione. Meloni: «Faremo il possibile». Mattarella: «Vicino alla popolazione»

...fa in media nel mese di maggio) è arrivata su un terreno già messo a dura prova dall'di ... Se il meteo,le previsioni lasciano sperare, dovesse dare una mano, il peggio dovrebbe però ...L'non ha risparmia l'A14. L'autostrada si è trasformata in un fiume di fango in diversi punti, non solo nel tratto romagnolo , ma anche in quello più vicino a Bolognadimostra un video ......dovranno consentire la realizzazione di nuovi progetti per la riduzione del rischio die idrogeologico, che andranno completati entro il 31 dicembre 2025. Ma è già troppo tardi,il ...

Come aiutare l'Emilia-Romagna devastata dall'alluvione Money.it

I fenomeni estremi sono in netto aumento a causa del cambiamento climatico. Due eventi alluvionali disastrosi in due settimane e per giunta nel mese di maggio. Un'anomalia che può essere classificata ...(Adnkronos) – In Emilia Romagna confermata anche per oggi l’allerta rossa per il maltempo con scuole chiuse nella maggior parte delle città della regione mentre sono attese ulteriori precipitazioni in ...