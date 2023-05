Allerta rossa in Emilia Romagna | per rischio frane

(Di giovedì 18 maggio 2023) E' ancorain. Lo dice, nel suo sito , la Protezione Civile. Un'dovuta non tanto per le nuove piogge, che invece si indeboliscono, quanto per un allarme ...

A Ravenna è stato chiesto ai residenti di alcune zone di salire ai piani alti delle abitazioni a causa di nuovi allagamenti. Riaperti i ...Allerta rossa per maltempo anche oggi in Emilia Romagna, travolta dalle alluvioni che hanno causato 9 morti e migliaia di sfollati ed evacuati. Le scuole rimarranno chiuse nella maggior parte delle ...