Allerta meteo prorogato su Romagna Toscana | fino a mezzanotte di venerdì

(Di giovedì 18 maggio 2023) Prorogataalle 23.59 di19 maggio 2023, l'di colore giallo per la, emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per rischio idraulico del reticolo minore e rischio idrogeologico. Previste piogge anche sul resto della regione

L'emergenza però non è finita: anche per domani, infatti, sarà in vigore su tutta l'area l'... Se il, come le previsioni lasciano sperare, dovesse dare una mano, il peggio dovrebbe però ...La protezione civile regionale ha emesso una nuova'rossa', per criticità idraulica e 'arancione' per criticità idrogeologica per la giornata di domani. Per la giornata di venerdì 19 ...Questo è stato fatto nell'immediato, in via precauzionale, appena diramata dalla Protezione civile regionale l'. 'Ci tengo a precisare che la notizia diffusa attraverso quel video, ...

Alluvione in Emilia Romagna, morti e gravi danni. Ancora allerta rossa Sky Tg24

Prorogata anche per domani 19 maggio l'allerta meteo rossa, arancione e gialla per gran parte dell'Emilia Romagna a causa del maltempo che ha colpito l'Italia causando inondazioni e alluvioni. La ...