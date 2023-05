“Allenamento congiunto” con il Crotone | i convocati dell’Avellino

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa squadra è partita nel primo pomeriggio perdove domani sarà impegnata in uncon i padroni di casa allo stadio “Ezio Scida”. Di seguito l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla seduta. Portieri: Pane, Pizzella; Difensori: Auriletto, Benedetti, Di Martino, Perrone, Ricciardi, Rizzo, Solaro, Tito; Centrocampisti: Casarini, D’Angelo, Garetto, Longobardi, Maisto, Musto; Attaccanti: Marconi, Tounkara, Fusco. I calciatori che non prenderanno parte alla seduta sono i seguenti: Ramzi Aya – si sottoporrà domani ad un intervento al ginocchio destro; Jacopo Dall’Oglio – È alle prese con una forte congiuntivite; Antonio Di Gaudio e Diego Gambale sono alle prese con fastidi muscolari; Mamadou Kanoute – sta osservando un programma specifico di terapie per un problema al ginocchio ...

CALCIO GIOVANILE - Si è svolto martedì allo stadio Porta Elisa untra la scuola calcio rossonera Academy Lucchese e la società del San Filippo che la prossima stagione diventerà anch'essa società Academy Lucchese. Oltre 120 bambini dell'età tra ...Sono ore di vigilia in casa Avellino , non per una gara ufficiale (questa sera sono in programma le gare d'andata del primo turno nazionale playoff in Serie C), ma verso l'con ...Venerdì, alle 10.45, saràper la squadra irpina con il Crotone allo stadio 'Ezio Scida'. Valutazione sul manto erboso in sintetico Tra i temi della programmazione in chiave 2023/...

Martedì allo stadio Porta Elisa un allenamento congiunto tra la ... La Gazzetta di Lucca

Si è svolto Martedì allo stadio un allenamento congiunto tra la scuola calcio rossonera e la società del che la prossima sta ...Si è svolto martedì allo stadio Porta Elisa un allenamento congiunto tra la scuola calcio rossonera Academy Lucchese e la società del San Filippo che la prossima stagione diventerà anch’essa società A ...