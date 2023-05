Alle Comunali la Meloni non ha sfondato Revelli | “Si sgonfia l’onda nera delle destre”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Anche in quest’ultima tornata elettorale i votanti sono scesi. Professore Marco, storico e politologo, che ne pensa? “è il segno che la nostra è una democrazia malata. Il dato inquietante è che quasi strutturalmente ormai una parte consistente tra il 40 e il 45% dell’elettorato non va a votare evidentemente insoddisfatto dell’offerta politica che c’è. E questo è un fatto che non si può ignorare”. Per il centrodestra si può parlare di battuta d’arresto? “Credo che il centrodestra abbia ottenuto alcuni successi, alcuni scontati come quello di Latina o quello di Imperia. Imperia, in realtà, ha una storia particolare a sé che si chiama Scajola e che si può considerare un emblema preoccupante della situazione italiana. Che una città voti in modo così massiccio una figura che eravamo abituati a considerare più una barzelletta che un uomo politico è preoccupante. Ma ...