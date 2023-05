(Di giovedì 18 maggio 2023) Puo' sembrare paradossale, ma ormai nemmeno tanto, abituati alle follie del clima degli ultimi. Percio' mentre ancora si contano i ddel maltempo in Emilia Romagna e si indossa la giacca ...

Puo' sembrare paradossale, ma ormai nemmeno tanto, abituati alle follie del clima degli ultimi anni. Percio' mentre ancora si contano i danni del maltempo in Emilia Romagna e si indossa la giacca ...YEMEN L'inviato specialeper lo Yemen ha espresso cauto ottimismo sul ritorno ai negoziati ... Azer Garaev, ha lanciato un grido d'per le condizioni del Mar Caspio, che si sta sempre più ...Gli autori dello studio lanciano quindi l': 'È necessaria un'azione urgente per adattare le infrastrutture essenziali agli impatti di queste ondate di calore estreme, come quella dell'estate ...

Allarme Onu, i prossimi 5 anni i piu' caldi di sempre Tiscali Notizie

Le notizie di oggi: Raisi e Putin supervisionano la firma di un accordo per una linea ferroviaria made in Teheran. Record di uno scalatore nepalese che raggiunge per la 27ma volta la cima dell’E ...L'esercito inviato del cremlino bombarda quattro comunita' nella regione di Sumy, territorio liberato dal controllo di mosca, al confine nord-orientale dell'ucraina con la russia, riporta il Kyiv ...