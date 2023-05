Alla morte di Franco Battiato non siamo mai sopravvissuti | Memories

(Di giovedì 18 maggio 2023) Chi scrive ricorda ladicon un’immagine. Al mattino presto un contatto pubblicò su Facebook una foto del cantautore. “Ciao, maestro”. In che senso? Poi i messaggi WhatsApp e i tweet: “Avete visto? Sentito? Letto?non c’è più, viva”. Le informazioni si moltiplicarono insieme ai ricordi, come quel post in cui un portavoce scrisse, qualche tempo prima, che il maestro se la passava sempre peggio. Accade, nell’ingenuità umana, di illudersi sull’immortalità di un artista. Quando ci si rende conto che anche uno un David Bowie, un De André o un Lucio Dsono stati umani e mortali, quell’illusione diventa un tormento. Oggi chi scrive si ripete il verso di un bellissimo testo di Pierpaolo Capovilla: “Come ci illudi, Tom, ...

... in circa 13mila persone sono state costrette a lasciare le loro case: nove persone sonoe ... graziegenerosita di chi vorra partecipare a questa iniziativa. Chiunque potra versare un ...Tu hai tanto sofferto per me durante la flagellazione, che già solo questo supplizio ti avrebbe portato, se non fosse volontà e il decreto del Padre Celeste che tu saresti dovuto morire ...Il racconto dell'inseguimento dei paparazzi con tanto di 'tragedia sfiorata' ha riportato subitomente di tutti l' incidente stradale che ha causato ladella principessa Diana , madre di ...

Malore fatale per Luca Bottin, passato dal sonno alla morte nella stanza d'albergo in Messico. Lascia moglie e ilgazzettino.it

Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 9.20, alla funivia Seceda in val Gardena. Una persona ha perso la vita cadendo dall'impianto di risalita da una grande altezza, morendo sul ...La patologia si manifesta con una progressiva disfunzione cardiaca e aritmia cioè irregolarità del ritmo cardiaco, portando, nei casi più gravi, alla morte improvvisa. A oggi non esiste una cura per ...