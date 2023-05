Alessandro Cecchi Paone rivela retroscena Isola 23 | “Simone collassato”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 maggio 2023)ha abbandonato l’dei Famosi 2023 insieme al suo compagnoAntolini. Quest’ultimo infatti ha avuto dei problemi di salute piuttosto seri al punto da non poter essere più in grado di poter continuare il reality show. Leggi anche: Dove vedere la replica de L’dei Famosi 2023 Lazione di: “Pieno di fili e tubi” In una recente intervista Leggo, il conduttore ha svelato di aver scoperto della separazione della coppia quando il fidanzatoAntolini si trovava in ospedale e versava in condizioni preoccupanti.racconta di non essersi voluto separare dal ragazzo perché non voleva che arrivassero a doversi ...