Alessandra Somensi | “Io e Luca Daffrè siamo stati insieme 8 ore | ecco perché è finita”

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 maggio 2023)si sono lasciati e dopo che lui ha iniziato a far intendere che lei avesse “altre situazioni” al di fuori della trasmissione, lei ha sbottato. “Io non volevo neanche fare questo video” – ha esordito– “Ma credo che sia arrivato il momentosto passando per la ragazza che non sono. Lui sta dando corda a queste segnalazioni che sono arrivate”. E ancora: “Noi abbiamo passatoda quandousciti dal programma circa otto ore. Mi sono sempre sentita inadattacriticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era:hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come ...