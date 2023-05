(Di giovedì 18 maggio 2023) il 10 luglio 1991 dal domestico filippinoè nota alle cronache per essere la vittima del famoso, avvenuto il 10 luglio 1991.era una, figlia del contrammiraglio Ettore(1908-1989) e di Anna del Pezzo di Cajanello (1917-2017), donna riccabuona società romana.era nata a Roma il 2 aprile 1949, apparteneva al ramo dei conti diSanta Susannanobile famiglia napoletana. In prime nozze sposò don Alfonso de Liguoro dei principi di Presicce. Il ...

Archinto, operatore teatrale, regista e produttore. Si occupa di scena contemporanea e ... Le motivazioni dei premi e le menzioni speciali La Compagnia TEATRO APPESO A UNdi Genova con l'...Il delitto dell'Olgiata è uno dei casi di cronaca nera che più ha scosso l'Italia degli Anni '90. La vittima dell'omicidio, commesso il 10 luglio del 1991, fudella Torre , quarantaduenne appartenente ad un ramo di una nobile famiglia napoletana. Giovedì 12 dicembre 2022 va in onda in prima serata sul NOVE la storia del delitto rimasto ...Il suo nome eradella Torre e il suo omicidio, passato agli onori della cronaca nera come delitto dell'Olgiata, è rimasto irrisolto per 20 anni, fino a quando è stato scoperto il ...

'La contessa - Il delitto dell'Olgiata', il documentario stasera in tv Today.it

Alberica Filo della Torre, chi era la contessa uccisa nel delitto dell’Olgiata il 10 luglio 1991 dal domestico filippino Alberica Filo della Torre è nota alle cronache per essere la vittima del famoso ...Nove presenta uno speciale dedicato al caso della morte di Alberica Filo della Torre, avvenuta nel 1991. L'accaduto fu a lungo avvolto nel mistero, fino alla riapertura delle indagini ...