Al via il G7 di Hiroshima | i giornali stranieri celebrano la Meloni “unica donna tra i Grandi”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Giorgiasarà la quintapremier a partecipare a un G7, il summit che sta per aprire i battenti in unblindatissima per l’arrivo dei ‘’ della terra. I precedenti sono la Germania con Angela Merkel, il Canada con Kim Campbell nel 1993, il Regno Unito con Margaret Thatcher e Theresa May. Liz Truss, con il suo mandato lampo, non ha fatto in tempo a partecipare a nessun G7, mentre Stati Uniti e Francia non hanno mai avuto presidenti donne. Nonostante si intraveda una progressione nella partecipazione politica delle donne nei paesi sviluppati, all’interno del G7 sono solo quattro dunque le donne leader che hanno finora partecipato ai vertici dal 1975. Il primo ministro italiano, arrivata anella notte, sarà l’presenza ...

È la prima dei leader del G7 ad arrivare a, per un summit che sarà in gran parte dedicato ... Non è invece prevista, al momento, una discussione sulladella Seta, gli accordi con Pechino ...Il premier Giorgia Meloni è arrivata a, in Giappone, per prendere parte al G7, alda venerdì. Ad accogliere Meloni all'aeroporto di, alti rappresentanti del Governo e delle Istituzioni della Provincia e della Città, ...Sono 19 i capi di Governo che hanno rappresentato l'Italia al G7 prima di Giorgia Meloni. Primatista di presenze è Silvio Berlusconi a quota 10 In origine fu il castello di Rambouillet: la suggestiva ...

Da domani al via il G7 di Hiroshima, tutti i numeri di un summit che ha 50 anni di storia Il Sole 24 ORE

Hiroshima blindata alla vigilia del G7: i lavori ufficialmente cominceranno venerdì ma la città è già pronta a ricevere i leader dei 7 e dei numerosi paesi invitati dal padrone di casa, il primo ...Giorgia Meloni sarà la quinta donna premier a partecipare a un G7, il summit che sta per aprire i battenti in un Hiroshima blindatissima per l'arrivo dei 'Grandi' della terra. I precedenti sono la ...