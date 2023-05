Al Bano su Romina Power | “Il problema fu la marijuana” La verità sulla separazione

Leggi su diredonna

(Di giovedì 18 maggio 2023) AlCarrisi si è confidato tra le pagine del settimanale Oggi, rivelando alcuni dettagli ineditifine della storia d’amore con. Il cantautore italiano, proprio in queste ore, si sta preparando per il maxi–concerto di oggi, 18 maggio 2023, in onda su Canale 5 direttamente dall’Arena di Verona e, negli ultimi giorni, ha rilasciato una serie di interviste in cui ha ripercorso la sua carriera professionale, soffermandosi anche su alcuni passaggi fondamentali della sua vita privata. Il 20 maggio 2023 Alfesteggerà il suo 80esimo compleanno e ha deciso di condividere con i fan alcuni episodi mai rivelati fino ad ora. Il cantante, infatti, ha dedicato uno spazio per fare luce sulle motivazioni che lo hanno spinto a separarsi dall’artista di origini californiane: Lo dico per la ...