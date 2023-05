Al Bano | «Lasciai Romina per colpa delle canne Fumava marijuana anche quattro volte al giorno»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alcompie 80 anni. Lo intervistano sia Gente che Oggi. A Gente, Alparla diPower, sua ex moglie e compagna di palcoscenico. Per lui, racconta, fu un colpo di fulmine, ma sua madre non credeva che potessero avere un futuro insieme. «Lo ammetto per la prima volta, non ci credevo neppure io. Nella sua famiglia c’era il germe del divorzio: tutte le donne della sua famiglia, compresa la madre Linda Christian, avevano uno o più divorzi alle spalle. E, come afferma un detto della nostra terra: “Quello che una pecora fa, faràla pecorella”». E allora perché la sposasti? «Compii un atto di fede:lei si era nel frattempo innamorata di me. Laventenne era molto diversa dall’adulta di oggi: fragile, bisognosa di stabilità e di una guida». Al ...