Al Bano | la verità sulla separazione con Romina | Finì per le canne Fumava anche 4 volte al giorno

E per la prima volta pubblicamente Alnon ha avuto remore nel dire la. "Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana " ha esordito il cantante pugliese, lasciando tutti senza ...Laè che sono passati 23 anni e Aled io siamo ancora una coppia. Ovviamente ingerenze terze non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi, ma se siamo qui vuol dire che ho avuto la ......se non lo dicessi...' Tuttavia ingerenze o meno la donna ha anche tenuto a dire che laalla ... 'Per me adesso è faticoso fare un'ospitata in tv' C'è stato un tempo in cui la compagna di Al...

Al Bano, la verità sul suo nome d’arte: in pochi sanno la vera origine Il Granata